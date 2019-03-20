Собственно есть спрайт из логотипов https://luxurytextile.ru/i/logos.png В него надо в таком же духе добавить вот это https://www.bonsonno.ru/images/logo.png то есть продолжить спрайт после Tapetum
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Научите рисовать вот такую картинку.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрй день Необходимо отрисовать 3 иллюстрации в векторе (*.ai) На входе: описание, что должно быть на иллюстрациях Требования к дизайну: flat дизайн, единое цветовое оформление На выходе: вектор Иллюстрации не сложные, без детальных прорисовок Примеры прикрепляю В заявках просьба указывать ориентир по ...Завершен5 лет назад
Необходимое условие. Сделайте примерную тестовую работу, покажите мне, если вы круты, работаем. P.S Работы полно, хотелось бы сотрудничать дальше по развитию проекта. Необходимо сделать логотип. Ниже привожу размеры логотипов которые сейчас размещены на сайте. Нужно сделать таких ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Для создания 10 стикеров(рисунков) для телеграмм нужен талантливый художник который нарисует стикеры по образу одного человека с различными эмоциями. Нужен творческий подход и талант.Стикеры по аналогии тематика примерно как в стикерпаке aphrodite или fairyИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет дизайнеры, нужно сделать несколько картинок. На всех картинках надо подбирать шрифт и немного графики чтобы просто : а) сделать картинку не спамной - пробивать по яндексу и гуглу бы желательно б) минималистично удовлетворять требованию контента - размеры ...Закрыт5 лет назад
Необходимо красиво оформить семейное древо со всеми родственниками и другими ветвями. Есть построенная структура для всей семьи, необходимо прорисовать 2 фамильных древа - по линии матери и отца. Это не должно быть в форме и стиле дерева ...Закрыт5 лет назад
Сделать схему для верстки, описывающую работу сервиса. ТЗ предоставлю при обсуждении. Примерные варианты прикреплены, но не совсем то, что нужно.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Нужно перерисовать принты в картинку, чтобы были исходники для будущих принтов. Файлы прикрепил.Завершен5 лет назад
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} [b]Добрый день! [/b]Нам нужно 8 иллюстраций с изображением зверей с людскими телами с стиле мультика «Зверополис». Звери должны ...Закрыт5 лет назад
- $35
Есть логотип, текст и картинка. Нужно немного осовременить, сейчас на логотипе кусочек фото, надо чтобы это было нарисовано стильно и в хорошем качестве. Шрифт в целом нас устраивает, но его если посчитаете необходимым, тоже можно ...Завершен5 лет назад