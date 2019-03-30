Три иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок314 просмотров
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Добрй день

Необходимо отрисовать 3 иллюстрации в векторе (*.ai)

На входе: описание, что должно быть на иллюстрациях

Требования к дизайну: flat дизайн, единое цветовое оформление

На выходе: вектор

Иллюстрации не сложные, без детальных прорисовок

Примеры прикрепляю

В заявках просьба указывать ориентир по стоимости, примеры похожих работ

Заявки в проект, ЛС не вижу

5 лет назад
lex2019
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anateon
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
10 дней
WMZ
Качественно была реализована только первая иллюстрация, остальная работа делалась "спустя рукава" Со слов самого Валерия, в работе использовались уже имеющиеся наработки По соотношению цена-качество результат вполне приемлемый, работа была принята
Все хорошо, оплатили, задание объяснили четко и ясно
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