Три иллюстрации

Есть логотип, текст и картинка. Нужно немного осовременить, сейчас на логотипе кусочек фото, надо чтобы это было нарисовано стильно и в хорошем качестве. Шрифт в целом нас устраивает, но его если посчитаете необходимым, тоже можно ...