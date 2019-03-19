Мобильное приложение из сайта. Либо другие бюджетные варианты.

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок205 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать максимально простое моб приложение.  До 10 экранов.

Приложение должно представлять из себя форму заказа.

Ознакомиться с формой можно тут: https://drive.google.com/open?id=1cdf6whjQaW38nLZNXq4WM-BU5uM6FaYs

Интересуют варианты реализации. 

Форму будем в ближайшее время верстать для сайта. Функционал формы тоже частично реализован на сайте.

В идеале если это возможно сделать все из сайта.

5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад