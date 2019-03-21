Доработать моб. приложение с анимацией (React Native)

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Коллеги, нужно доработать приложение.

На текущий момент по ТЗ готово около 80%

1. Нужно доделать анимацию

2. Закрыть (в основном контентные) правки.

React
5 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад