Приложение для Android для отправки сообщений в whatsapp

Нужно сделать приложение для Android для отправки сообщения в whatsapp-чаты.

Нужно обойти ограничение в 5 сообщений за раз, которые установил whatapp. Должна быть возможность скинуть сразу в десятки чатов.

Задача следующая – есть сотни чатов, в программе можно будет создавать профили чатов (группировать) и в них делать отправку сообщения.

Пишите если такое вообще вообще возможно реализовать и сколько это будет стоить.