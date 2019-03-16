Приложение для Android для отправки сообщений в whatsapp

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Нужно сделать приложение для Android для отправки сообщения в whatsapp-чаты.  

Нужно обойти ограничение в 5 сообщений за раз, которые установил whatapp. Должна быть возможность скинуть сразу в десятки чатов.  

Задача следующая – есть сотни чатов, в программе можно будет создавать профили чатов (группировать) и в них делать отправку сообщения.  

Пишите если такое вообще вообще возможно реализовать и сколько это будет стоить.

AndroidПриложение для Android
5 лет назад
k9267
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад