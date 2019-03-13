Создание приложение для Android OS, iOS

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок217 просмотров
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Необходимо разработать приложение наподобие "inDriver", только "front-end". 

Использование карт google, yandex или 2gis (пока не определено, необходим совет разработчика). 

"back-end" сервисы я буду делать сам по требованию разработчика. 

Разработка – native, без использования всяких фреймворков, вроде "react native". 

Первый этап – android, второй – ios.

AndroidiOSПриложение для Android
5 лет назад
rusrk9
40 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
novosad_serg
Сергей 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
$185
21 день
Говорит, что работа сделана, но не показывает. Просит оплатить вторую половину. На связь выходит через день. Аферист, крайне не рекомендую.
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