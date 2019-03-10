Разработка мобильного и веб приложения

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок189 просмотров
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Приложение сканирование QR.  

База данных  

Веб платформа для авторизации и работы с базой.  

Сервис обработки данных от приложения.  

Сервис обработки данных, внешняя кассовая система R-keeper (запрос httpspost)  

Разработка грамотного красивого интерфейса.  

Доработки. Контракт долгосрочный.

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад