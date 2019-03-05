Создать приложение для ios+android

Есть такое приложение "Lifeprint"

(Фото1)

Если его включить и нажать на кнопку "View Hyperphoto"

То при наведение на фотографию он подгружает с сервера видосик до 15 секунд и воспроизводит его на камере.

Как скачаешь, можешь попробовать вот на этом скрине.

(Фото2)

Вот видео короткое о приложении.

https://www.youtube.com/watch?v=s7LzdqbkNjo

Вообщем какая задача.

Создать подобное приложение. Но.

Это приложение будет максимум для просмотра таких живых фотографий с моего сервера, либо если возможно с другого сервера к примеру инстаграм(?).

Тобишь пользователь нажимает на иконку приложения (!сразу открывается камера!) - далее он наводит на фотку, приложение подгружает видео с моего/(нет) сервера и также как в Lifeprint его воспроизводит. На экране камеры будет отображаться фонарик и кнопка скачать видео.

Админка я как понимаю к приложение не относится?

Я как Админ буду загружать ключевую фотографию + видео, которое фиксируя фотку будет включаться, а пользователи будут только просматривать с этой приложухи живые фотки.