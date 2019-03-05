JavaFX приложение Launcher WarCraft

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Доработать существующий Launcher написанный на Java FX  

Первая задача   

Скачивать и отображать новые версии и устанавливать их в систему так что бы можно было установить несколько разных версий  

Следующие задачи отдельными проектом  

* Настроить фильтрацию игровых серверов организовать  

* Добавить кнопки ссылки (сайт, вк)  

* Настроить авторизация через Mojang  

* Брандмауэр Windows в версии для Windows выдает предупреждение безопасности, нужно это убрать  

* Добавить возможность загружать свои версии игры в Launcher

5 лет назад
ychukaev
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад