Исправить ошибки в Android приложении

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок135 просмотров
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Исходники были куплены на codecanyon.net. Разработчик не выходит на связь. При запуске выкидывает с ошибкой 

Attempt to invoke virtual method on a null object reference

Нужно доработать исходники и исправить все ошибки

Android
5 лет назад
lexeym
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
3 года назад