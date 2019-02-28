Приложение листалка для андройд

Нужно разработать прототип приложения под смартфон. Основная технология блютуз. Вы должны в ней по крайне мере хорошо плавать. Бюджет ограничен пока, но если все пойдет по плану, то это долговременное сотрудничество, которое вам придеться возглавить. ...