Приложение листалка для андройд

$30
Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок241 просмотр
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Нужно написать приложение-листалку для андройд которая будет представлять из себя набор картинок из 5 экрнов.

Более подробное тз при переписке.

Спасибо.

5 лет назад
aldomden
29 летЛюксембург
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад