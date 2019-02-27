Сделать мобильное приложение по дизайну мобильной версии для андроид

$100
Мобильные приложенияЗакрыт13 заявок318 просмотров
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Сделать мобильное приложение для андроид c функцией регистрации и размещением объявлений по дизайну мобильной версии,вместе с размещением в google play.

Чтобы позже можно было без осложнений работать с базой данных с таким же приложением для IOS

5 лет назад
q12897
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад