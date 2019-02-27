Сделать правки приложения на андройд

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Здравствуйте,нужно сделать ряд правок в приложении на андройд,тз пришлю исполнителю,если все будет хорошо то будем разрабатывать приложение на ios

5 лет назад
proger8801
Алексей 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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