Сделать Android Progressive web app отображающего сайт

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Приветствую! Необходимо сделать на Андроид Progressive web app приложение отображающее сайт. Необходимо чтобы PWApp умело слать пуш уведомления, открывать любой сайт в полном экране, умело отправлять Get запросом постбек о том, что приложение установлено на телефон, должно уметь добавлять get параметры с сайта с которого открывалось к ссылке PWA. Для PWA нужно будет сделать простой одностраничный лендинг (пример сайта одностраничника дадим), откуда будет производиться установка PWA

Для лучшего представления работы скидываю пример: https://play.google.com-rox-114.infontplus.ru/#/index

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Android
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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