Сделать Android Progressive web app отображающего сайт

Приветствую! Необходимо сделать на Андроид Progressive web app приложение отображающее сайт. Необходимо чтобы PWApp умело слать пуш уведомления, открывать любой сайт в полном экране, умело отправлять Get запросом постбек о том, что приложение установлено на телефон, должно уметь добавлять get параметры с сайта с которого открывалось к ссылке PWA. Для PWA нужно будет сделать простой одностраничный лендинг (пример сайта одностраничника дадим), откуда будет производиться установка PWA

Для лучшего представления работы скидываю пример: https://play.google.com-rox-114.infontplus.ru/#/index

Открывать лучше на смартфоне андроид