Разработка приложения

Приложение для Android "Список дел" Разработать приложение для Android, похожее на приложение из Google Play "Простой список дел". В чем недостатки указанного приложения: - долго открывается (сделано на Cortana) - не такое удобное, как хотелось бы - присутствует НЕ вся ...
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Мы компания, которая продает мебель и предметы интерьера - нам нужно приложение, которое будет задействовать камеру и человек выбирая одно из изделий будет приставлять его к своему интерьеру. Другими словами, мы хотим загрузить в формате PNG (без фона) в разные категории товаров (столы/ светильники/ зеркала) наши изделия, и клиент в режиме онлайн через камеру своего смартфона сможет увидеть и приставить конкретное изделие в интерьер, сможет уменьшить/увеличить изделие и сохранить фото в галерею.
Дизайнер у нас есть, все исходники он будет делать и предоставлять. Нужен грамотный специалист, который сможет собрать и запустить такое приложение.
Просим вас оставлять в сообщениях свои контакты для связи и портфолио, предлагать вашу цену.
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