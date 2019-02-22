Разработка приложения

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Мы компания, которая продает мебель и предметы интерьера - нам нужно приложение, которое будет задействовать камеру и человек выбирая одно из изделий будет приставлять его к своему интерьеру. Другими словами, мы хотим загрузить в формате PNG (без фона) в разные категории товаров (столы/ светильники/ зеркала) наши изделия, и клиент в режиме онлайн через камеру своего смартфона сможет увидеть и приставить конкретное изделие в интерьер, сможет уменьшить/увеличить изделие и сохранить фото в галерею.

Дизайнер у нас есть, все исходники он будет делать и предоставлять. Нужен грамотный специалист, который сможет собрать и запустить такое приложение.

Просим вас оставлять в сообщениях свои контакты для связи и портфолио, предлагать вашу цену.