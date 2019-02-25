Изменение в приложении на Android Studio

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Добрый день.

У нас есть приложение  опросник сделанный на Android Studio.

Ищу специалиста который мог бы внести необходимые изменения.

Исходники есть.

Подробности скину в лс.

Android
5 лет назад
Filin-Pro
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад