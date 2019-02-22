Мобильное приложение ресторана

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок171 просмотр
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IPhone, Android

Экраны:

1. Регистрация по телефону

2. Меню (Общий каталог)

3. Карточка товара (блюда)

4. Профиль пользователя

5. Оплата картой

6. google pay, apple pay, samsung pay

Присылайте ориентировочные цены и примеры работ.

5 лет назад
gwogo
Роман 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад