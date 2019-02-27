Проверить ремаркетинг

Нужно для интернет-магазина [url=https://www.bazashop.ru]bazashop.ru[/url] написать мобильное приложение (и в будущем поддерживать его). Что сейчас имеем: MySQL 5.6, самописная CMS, 1C версии 7.7. Есть YML выгрузка. Наличие на сайте обновляется каждые 30 минут, цены и сам товар обновляются раз в ...