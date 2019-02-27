Разработка мобильного приложения под ключ

Ищу исполнителя или команду для создания мобильного приложения

дизайн есть / дизайн в figma + zeplin

прототип для логики есть в proto.io

карта для связи экранов есть в figma

back end есть и подробное описаное api

команда по поддержке back end есть

желательно сделать и для anroid и ios

предложить + / - написания на react js или предложения другие исходя из опыта

приложение бизнес оно будет включено постоянно поэтому не должно грузить батарею и может ничео не делать в закрытом режиме, за исключеним push уведомлений.

в дальнейшем надеемся на сотрудничество долгосрочное в плане поддержки и написания другого приложения на планшет с тем же апи