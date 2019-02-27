Приложение для android, ios

Есть готовый дизайн - [url=https://www.figma.com/file/REExFEsyXfVc4dVMti4GYTUh/Untitled?node-id=0%3A1]тут[/url] приложение позволяет войти/выйти по гео-локации определяется ближайший строительный объект или выбирает объект из списка можно добавить по ранее созданным объектам фото/видео есть "типа бек-енд" в котором просто в папку объекта на сервер загружаются фотографиии/видео через любой интерфейс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
т.з. прилагаю. оплата строго после тестирования и всех правок
для android и ios рассмотрю разных разработчиков
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