Разработка кросс-платформенного приложения на Xamarin Forms

$5000
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Необходимо разработать приложение на Xamarin на три плафтормы: iOS, Android, UWP. Приложение – менеджер паролей с автозаполнением полей + дополнительные фичи.

5 лет назад
acinonyx_j
Андрей 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад