Прототип приложения для андройд(возможно иос).

Нужно разработать прототип приложения под смартфон. Основная технология блютуз. Вы должны в ней по крайне мере хорошо плавать. Бюджет ограничен пока, но если все пойдет по плану, то это долговременное сотрудничество, которое вам придеться возглавить. ТЗ всего на страницу из тетради. Прикрепите примеры работ и желаемую стоимость.

Также, вы должны работать с гит. Всю информацию вышлю после вашей заявки и ставки.

Спасибо.