NovGrodIT

Анатолий NovGrodIT

 
35 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
NovGrodIT – ведущий разработчик сайтов и программного обеспечения

NovGrodIT – надежный поставщик услуг в области разработки сайтов, проектного программного обеспечения и решений, продвижение бизнеса и идей в интернете. Созданная в 2008 году, сегодня компания имеет штат более 30 сотрудников и работает по всему миру, и мы продолжаем активно расти. Реализовав сотни сложных и масштабных решений для наших заказчиков по всему миру, Мы профессионалы в таких областях, как:

  • Разработка, тестирование, сопровождение и поддержка веб-сайта;
  • Разработка, тестирование, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения ;
  • Разработка, тестирование, сопровождение и поддержка бизнес-приложений ;
  • Интеграция приложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft;
  • Миграция приложений на новую интеграционную платформу;
  • SEO оптимизация и продвижение веб-ресурсов;
  • Защита веб ресурсов и данных
OracleSEO-оптимизация

  • Наполнение сайта. Английский язык

    Есть несколько новостных сайтов, язык EN. Необходимо наполнять минимум 100 страниц. Должен быть уверенный письменный английский.  Укажите в начале предложения hey. Также немного об уровне английского и ставка за 1 статью. Спасибо

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта. Js, leafletjs знание обязательно

    Верстка сайта. Оплата поэтапная.  Обязательно знание:  - верстка(Bootstrap)  -  leafletjs(или желание выучить)  - знание js  Огромный плюс:  - Друпал 8, работали и немного понимаете  - arcgis  Где-то  20-30 страниц. Срок около 1-2 месяцы. Дизайн есть, нужно будет доработать. Бюджет обсуждаем.  В ответе добавьте информацию.   1. ...

    JavascriptВерстка сайтаBootstrapDrupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прототип приложения для андройд(возможно иос).

    Нужно разработать прототип приложения под смартфон.  Основная технология блютуз. Вы должны в ней по крайне мере хорошо плавать.  Бюджет ограничен пока, но если все пойдет по плану, то это долговременное сотрудничество, которое вам придеться возглавить.  ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • CakePHP, нужна помочь в реализации функции.

    Функция будет добавлять файл и добавлять его в существующий строку таблицы. id не проблема получить и так далее. Нужна помощь, за небольшую плату.  Возможно еще будет работа.  Оплата сразу после решение  paypal или другим способом но ...

    PHPCakePHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка VPS, почтовый сервис, прокси.

    Привет всем.  Сразу скажу желательно знание английского, но не бойтесь, давать свою заявку если вы его вообще не знаете.   Есть VPS Centos, два домена, нужно два хоста, на которые будут загружены два шаблона и сделать там эмэйл для ...

    iOSCentOScPanel
    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг

    Добрый день всем, нужен универсальный парсинг, который парсит замечательно https://catalog.onliner.by/ Все сохраняет в xml или csv Оплата по выполнению. Нужен рабочий код.  Прошу цену за 1000 товаров или за код.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад