NovGrodIT – ведущий разработчик сайтов и программного обеспечения

NovGrodIT – надежный поставщик услуг в области разработки сайтов, проектного программного обеспечения и решений, продвижение бизнеса и идей в интернете. Созданная в 2008 году, сегодня компания имеет штат более 30 сотрудников и работает по всему миру, и мы продолжаем активно расти. Реализовав сотни сложных и масштабных решений для наших заказчиков по всему миру, Мы профессионалы в таких областях, как: