Есть несколько новостных сайтов, язык EN. Необходимо наполнять минимум 100 страниц. Должен быть уверенный письменный английский. Укажите в начале предложения hey. Также немного об уровне английского и ставка за 1 статью. Спасибо
NovGrodIT – надежный поставщик услуг в области разработки сайтов, проектного программного обеспечения и решений, продвижение бизнеса и идей в интернете. Созданная в 2008 году, сегодня компания имеет штат более 30 сотрудников и работает по всему миру, и мы продолжаем активно расти. Реализовав сотни сложных и масштабных решений для наших заказчиков по всему миру, Мы профессионалы в таких областях, как:
- Разработка, тестирование, сопровождение и поддержка веб-сайта;
- Разработка, тестирование, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения ;
- Разработка, тестирование, сопровождение и поддержка бизнес-приложений ;
- Интеграция приложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft;
- Миграция приложений на новую интеграционную платформу;
- SEO оптимизация и продвижение веб-ресурсов;
- Защита веб ресурсов и данных
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать браузер. Как минимум для Виндовс. Все подробности для выбранных кандидатов. Также большой плюс работа с облачными хранилищами.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Верстка сайта. Оплата поэтапная. Обязательно знание: - верстка(Bootstrap) - leafletjs(или желание выучить) - знание js Огромный плюс: - Друпал 8, работали и немного понимаете - arcgis Где-то 20-30 страниц. Срок около 1-2 месяцы. Дизайн есть, нужно будет доработать. Бюджет обсуждаем. В ответе добавьте информацию. 1. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать прототип приложения под смартфон. Основная технология блютуз. Вы должны в ней по крайне мере хорошо плавать. Бюджет ограничен пока, но если все пойдет по плану, то это долговременное сотрудничество, которое вам придеться возглавить. ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Функция будет добавлять файл и добавлять его в существующий строку таблицы. id не проблема получить и так далее. Нужна помощь, за небольшую плату. Возможно еще будет работа. Оплата сразу после решение paypal или другим способом но ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Привет всем. Сразу скажу желательно знание английского, но не бойтесь, давать свою заявку если вы его вообще не знаете. Есть VPS Centos, два домена, нужно два хоста, на которые будут загружены два шаблона и сделать там эмэйл для ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день всем, нужен универсальный парсинг, который парсит замечательно https://catalog.onliner.by/ Все сохраняет в xml или csv Оплата по выполнению. Нужен рабочий код. Прошу цену за 1000 товаров или за код.Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад