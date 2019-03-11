Android WebView приложение

Нужно написать небольшое приложение, открывающее через WebView наше Web приложение. Само приложение мы затем будем дорабатывать (вносить дополнительные функции по мере жизни приложения, добавлять поддержку оборудования).

Что нужно:

- приложение запускается на весь экран

- пока запускается, на экране по центру логотип и чуть ниже (одной текстовой строкой) показывается статус загрузки (Например, "загружаем приложение", "поиск оборудования").

- главный экран - это webview (он же на весь экран), на котором при старте загружается определенный URL. При этом если интернет отсутствует, необходимо отобразить страницу-заглушку из локальных ресурсов (дизайн страницы заглушки мы затем сами поменяем под свои нужны, но важно чтобы в этой заглушке по центру была кнопка "Попробовать снова", которая еще раз загружает страницу из интернета). Если интернет есть, то загружается наш URL с веб-приложением

- webview должен игнорировать невалидные SSL сертификаты (хотя бы при загрузке из localhost)

- webview должен открывать ссылки внутри себя, как браузер, за исключением ссылок target="_blank", которые нужно открывать в браузере Андроиде отдельным окном

- должно быть боковое меню (слева), которое по умолчанию скрыто. В боковом меню только такие пункты: Главная (открывает наш главный WebView и загружает, без сброса кеша), Обновить (перезагружает наш главный WebView со сбросом кеша браузера), О программе (вместо WebView откроет экран на котором будет написана версия приложения). Ну и сверху лого + название. Меню открывается свайпом слева направо

- всплывающая клавиатура. Важно, когда в WebView мы нажимаем в поле ввода и всплывает клавиатура, чтобы клавиатура не загораживала часть WebView (чтобы можно было web view проскролить до самого низа, чтобы видеть, куда вводится текст). А после того как клавиатура пропала, приложение снова должно работать на весь экран

Что мы планируем сделать далее (самостоятельно, эта часть уже готова):

- встроить webserver, открывающий порт и работающий с драйверами оборудования

- веб-сайт соответственно к этому серверу подключится и будет отдавать команды в нужный момент

Результат в виде исходников. Промежуточный результат как APK можно будет смотреть

Требуется поддерживать следующие версии: 4.4 и выше. Ну или 5.0 и выше, если менее 5.0 что-то критичное не будет поддерживаться