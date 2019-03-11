Android WebView приложение

Сделать мобильное приложение для андроид c функцией регистрации и размещением объявлений по дизайну мобильной версии,вместе с размещением в google play. Чтобы позже можно было без осложнений работать с базой данных с таким же приложением для IOS
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Нужно написать небольшое приложение, открывающее через WebView наше Web приложение. Само приложение мы затем будем дорабатывать (вносить дополнительные функции по мере жизни приложения, добавлять поддержку оборудования).
Что нужно:
- приложение запускается на весь экран
- пока запускается, на экране по центру логотип и чуть ниже (одной текстовой строкой) показывается статус загрузки (Например, "загружаем приложение", "поиск оборудования").
- главный экран - это webview (он же на весь экран), на котором при старте загружается определенный URL. При этом если интернет отсутствует, необходимо отобразить страницу-заглушку из локальных ресурсов (дизайн страницы заглушки мы затем сами поменяем под свои нужны, но важно чтобы в этой заглушке по центру была кнопка "Попробовать снова", которая еще раз загружает страницу из интернета). Если интернет есть, то загружается наш URL с веб-приложением
- webview должен игнорировать невалидные SSL сертификаты (хотя бы при загрузке из localhost)
- webview должен открывать ссылки внутри себя, как браузер, за исключением ссылок target="_blank", которые нужно открывать в браузере Андроиде отдельным окном
- должно быть боковое меню (слева), которое по умолчанию скрыто. В боковом меню только такие пункты: Главная (открывает наш главный WebView и загружает, без сброса кеша), Обновить (перезагружает наш главный WebView со сбросом кеша браузера), О программе (вместо WebView откроет экран на котором будет написана версия приложения). Ну и сверху лого + название. Меню открывается свайпом слева направо
- всплывающая клавиатура. Важно, когда в WebView мы нажимаем в поле ввода и всплывает клавиатура, чтобы клавиатура не загораживала часть WebView (чтобы можно было web view проскролить до самого низа, чтобы видеть, куда вводится текст). А после того как клавиатура пропала, приложение снова должно работать на весь экран
Что мы планируем сделать далее (самостоятельно, эта часть уже готова):
- встроить webserver, открывающий порт и работающий с драйверами оборудования
- веб-сайт соответственно к этому серверу подключится и будет отдавать команды в нужный момент
Результат в виде исходников. Промежуточный результат как APK можно будет смотреть
Требуется поддерживать следующие версии: 4.4 и выше. Ну или 5.0 и выше, если менее 5.0 что-то критичное не будет поддерживаться
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