Клонировать приложение для андроида на айфон

Сделать точную копию андроид-приложения для айфона.

Три страницы с таблицами + одна главная.

Присутствует обмен данными с сервером посредством отправки GET запроса и получения результата из одной строки.

Предусмотреть обновление приложения без участия аппстор - уведомление пользователю о

новой версии, загрузка и установка при согласии пользователя. В таблицах

поля с белым фоном редактируемые отображение диалога для ввода

значения. Далее расчет данных.

В процессе работы нужно будет получить уникальный номер девайса, сохранить и считать введенные пользователем

некоторые данные в таблицах.

Все вычисления можно (нужно) просто скопипастить с моего кода.

В аппстор размещать не нужно, отдаёте полностью проект с возможностью последующей доработки мною.

Приложение на андроид тут

http://www.lg-finance.ru/VistaCalcAndroid.apk

Проект в xCode готов частично - нарисован интерфейс.

Исходники андроида предоставлю - это и будет ТЗ.

Знающему человеку работы максимум на день.