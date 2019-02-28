Клонировать приложение для андроида на айфон

Сделать мобильное приложение для андроид c функцией регистрации и размещением объявлений по дизайну мобильной версии,вместе с размещением в google play. Чтобы позже можно было без осложнений работать с базой данных с таким же приложением для IOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать точную копию андроид-приложения для айфона.
Три страницы с таблицами + одна главная.
Присутствует обмен данными с сервером посредством отправки GET запроса и получения результата из одной строки.
Предусмотреть обновление приложения без участия аппстор - уведомление пользователю о
новой версии, загрузка и установка при согласии пользователя. В таблицах
поля с белым фоном редактируемые отображение диалога для ввода
значения. Далее расчет данных.
В процессе работы нужно будет получить уникальный номер девайса, сохранить и считать введенные пользователем
некоторые данные в таблицах.
Все вычисления можно (нужно) просто скопипастить с моего кода.
В аппстор размещать не нужно, отдаёте полностью проект с возможностью последующей доработки мною.
Приложение на андроид тут
http://www.lg-finance.ru/VistaCalcAndroid.apk
Проект в xCode готов частично - нарисован интерфейс.
Исходники андроида предоставлю - это и будет ТЗ.
Знающему человеку работы максимум на день.
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