Создать мобильное приложение обучающей платформы для Android и iOS

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок201 просмотр
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Необходимо создать мобильное приложение для обучающей платформы с веб интерфейсом загрузки и настройки курсов для преподавателей-тренеров и с эргономичным и удобным функционалом для студентов-пользователей. 

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AndroidiOS
5 лет назад
adiosnurm
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад