Разработка дизайна мобильного приложения под iOS

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки199 просмотров
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Необходимо разработать дизайн мобильного приложения под iOS для обучения игре в бильярд. Срок - 1 месяц. Требуется разработка дизайна, включая UX/UI.

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iOS
5 лет назад
dima80lvl
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад