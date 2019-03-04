Приложение для доставки еды

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок210 просмотров
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Всем привет!

Нужно сделать приложение для доставки еды под уже работающий сервис и логику на сайте.

Должно быть адаптировано под андроид и ios.

В заявке укажите примерную цену и технологии которые вы хотите использовать для разработки.

Детали буду обсуждать исходя из вашей заявки.

Спасибо!

5 лет назад
vladislav_nestor
Владислав 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв