Всем привет!

Нужно сделать приложение для доставки еды под уже работающий сервис и логику на сайте.

Должно быть адаптировано под андроид и ios.

В заявке укажите примерную цену и технологии которые вы хотите использовать для разработки.

Детали буду обсуждать исходя из вашей заявки.

Спасибо!