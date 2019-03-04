Ищем спеца linux для сборки медиаплеера на основе MPD + OpenWrt

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем специалиста по linux для проекта сборки медиаплеера на основе MPD + OpenWrt

1) город: не важно, фриланс

2) Должность (программист с опытом)

3) Уровень зарплаты: Сдельный проект

4) Что надо делать: На основе ТЗ собрать сборку linux os под аудио плеер.

5) Используемый софт: OpenWrt, MPD, busybox, Raspberry pi

alsa audio driver, i2s

все подробности через почту или личку.

Linux
5 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад