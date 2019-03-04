Программист Android приложения

Необходимо создать мобильное приложение для обучающей платформы с веб интерфейсом загрузки и настройки курсов для преподавателей-тренеров и с эргономичным и удобным функционалом для студентов-пользователей. Более подробнее в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создать Webview приложение.
2. Перед загрузкой экрана обязательно должна быть трех-секундная картинка с надписью "Загрузка", так как если этого не сделать, то пока сайт не прогрузится, там будет белый экран и пользователь может не дождаться и свалить.
3. Блок самого вебвью должен быть задан в процентах: 100% на 100%, тогда приложение будет адаптивно для любых экранов устройств. При условии, что ваша вордпресс тема адаптивна под смартфоны
4. При нажатии назад на смартфоне, должна открываться предыдущая страница вебвью, это отдельное условие и если его не прописать, то приложение будет закрываться
5. Добавить в приложение имитацию чата, с фейковыми отзывами отзывами.
Главное, чат должен обновляться в реальном времени и ваши голоса должны сохраняться только в вашем приложении
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