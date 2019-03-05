Создать приложение

Нужно создать Андроид-приложение под сайт.

Не такое как на простых конструкторах, а толковое.

Нужно что бы изменения на сайте отображались и в приложении.

В приложении не показывать рекламу из сайта, также сделать возможность воспроизводить видео.

Поподробней уже во время диалога с исполнителем.