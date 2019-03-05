Нужно создать Андроид-приложение под сайт. Не такое как на простых конструкторах, а толковое. Нужно что бы изменения на сайте отображались и в приложении. В приложении не показывать рекламу из сайта, также сделать возможность воспроизводить видео. Поподробней уже во время ...
Разработка приложения для дополненной реальности Unity+Vuforia
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Добрый день! Если вкратце, то приложение из себя представляет main menu и режим камера. Вся дополненная реальность - это vuforia, исключительно маркерная технология. Все подробности ниже в прикрепленном ТЗ
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