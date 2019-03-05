Разработка приложения для дополненной реальности Unity+Vuforia

Нужно создать Андроид-приложение под сайт. Не такое как на простых конструкторах, а толковое. Нужно что бы изменения на сайте отображались и в приложении. В приложении не показывать рекламу из сайта, также сделать возможность воспроизводить видео. Поподробней уже во время ...