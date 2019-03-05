Разработка приложения для дополненной реальности Unity+Vuforia

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Если вкратце, то приложение из себя представляет main menu  и режим камера. Вся дополненная реальность - это vuforia, исключительно маркерная технология. Все подробности ниже в прикрепленном ТЗ

Unity
5 лет назад
vkuzin476
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад