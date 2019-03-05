Нужен срочно человек для разработки UI элемента под Android - срочно!

$35
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Нужен срочно человек для разработки UI элемента под Android - срочно!

Бюджет 2500р работы на 3-4 часа, оплата по факту готовности БЕЗ авансов

Сроки сегодня или завтра к утру

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Android
5 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)