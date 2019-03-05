Для разработки ТЗ необходимо отдебажить взаимодействие приложения BOOM (boom.ru) с удаленным сервером. Необходимы только процессы авторизации, поиска и прослушивания музыки.
Разработка мобильного приложения для ресторанного бизнеса
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Нужно разработать мобильное приложения для двух платформ Android и IOS.
Бюджет 100000 руб.
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