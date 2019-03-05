Разработка мобильного приложения для ресторанного бизнеса

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок169 просмотров
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Нужно разработать мобильное приложения для двух платформ Android и IOS.

Бюджет 100000 руб.

5 лет назад
den_xp
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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