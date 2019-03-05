Мобильное приложение на react native

$265
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приложение для всех платформ на react native: 

Синхронизация с телефонной книгой абонента. 

Звонок тет-а-тет/групповой звонок. 

Чаты. 

Аналогом могут служить любые моб.мессенжеры работающие по принципу pear to pear 

Что я жду от исполнителя : клиентская и серверная часть, графика. Т.е законченный продукт.

В начале сообщения обязательно напишите: "Я ФРИЛАНСЕР" .

Бюджет указан.

Обязательные требования: Опыт работы с react native не менее 2 лет. 

Присылайте ссылки на свои работы в маркете и апсторе. 

Ответственный исполнитель который сделает работу до конца, не сольётся, не подведёт. 

Свои предложения пишите в ЛС. В дальнейшем, периодически 3-4 раза в год понадобится апгрейд приложения за доп.плату.

React
5 лет назад
kongo_almazy
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад