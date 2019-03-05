Мобильное приложение на react native

Необходимо приложение автоматизации отчетов и инвентаризации для мобильных платформ, также операционных систем windows и MAC (необязательно). Предприятие занимается озеленением и благоустройством территорий с последующим обслуживанием, вот и нужно чтобы на разных объектах велся учет проделанных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение для всех платформ на react native:
Синхронизация с телефонной книгой абонента.
Звонок тет-а-тет/групповой звонок.
Чаты.
Аналогом могут служить любые моб.мессенжеры работающие по принципу pear to pear
Что я жду от исполнителя : клиентская и серверная часть, графика. Т.е законченный продукт.
В начале сообщения обязательно напишите: "Я ФРИЛАНСЕР" .
Бюджет указан.
Обязательные требования: Опыт работы с react native не менее 2 лет.
Присылайте ссылки на свои работы в маркете и апсторе.
Ответственный исполнитель который сделает работу до конца, не сольётся, не подведёт.
Свои предложения пишите в ЛС. В дальнейшем, периодически 3-4 раза в год понадобится апгрейд приложения за доп.плату.
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