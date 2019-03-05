Мобильное приложение на react native

Приложение для всех платформ на react native:

Синхронизация с телефонной книгой абонента.

Звонок тет-а-тет/групповой звонок.

Чаты.

Аналогом могут служить любые моб.мессенжеры работающие по принципу pear to pear

Что я жду от исполнителя : клиентская и серверная часть, графика. Т.е законченный продукт.

В начале сообщения обязательно напишите: "Я ФРИЛАНСЕР" .

Бюджет указан.

Обязательные требования: Опыт работы с react native не менее 2 лет.

Присылайте ссылки на свои работы в маркете и апсторе.

Ответственный исполнитель который сделает работу до конца, не сольётся, не подведёт.

Свои предложения пишите в ЛС. В дальнейшем, периодически 3-4 раза в год понадобится апгрейд приложения за доп.плату.