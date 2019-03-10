Разработка ПО для автоматизации работы предприятия ЖКХ.

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок187 просмотров
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Разработка ПО для автоматизации работы предприятия ЖКХ, его интеграция с 1С, разработка к ПО мобильного приложения.

5 лет назад
Nikitosis
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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