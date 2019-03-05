Сопровождение проекта в качестве тимлидера

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Требуется сопровождение проекта (стартап с обеспеченным финансированием): имеется команда разработчиков, требуется оценка выполненной работы, внесение доработок, корректировка задач, находящихся в  реализации.

Проект включает web-версию, приложения ios, android.

Оставшийся срок первой фазы проекта (активная разработка приложений) - 3-4 недели. Поле чего следует фаза тестирования и внесения доработок.

5 лет назад
sergestar
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад