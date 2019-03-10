Разработать приложение под iOS

аналог Q-AR (vinetki.kz) такая приложение (AR) нужно сделать. ждем ваших предложении вот ссылка [url=https://youtu.be/MKI4nWlFTYg]https://youtu.be/MKI4nWlFTYg [/url] https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.arproduction.qar
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать быстро приложение под яблока. Мы сделали сами под андройд на флотаре, планировали что он на яблоко тоже зайдёт, но не заработал. Какие варианты что нужно сделать:
a) Сделать только под яблоко;
б) Сделать сразу под яблоко и андрой, что бы была одна разработка под 2 платформы;
в) Довести версию на флотаре до рабочего стояния под яблоко.
Что должно быть в приложении:
Приложение автоматически публикует сторис из инсты на аккаунт вк. Ручной и автоматический режим. Работа в фоне. Вы можете посмотреть то что мы сделали для андройда, в маркете приложение называется вкграм. Технические вопросы можно задать в тг konstantinok.
Прошу пишите предложения сразу со стоимостью. Рад буду обсудить детально, для примера что нужно сделать у вас есть уже рабочее предложение.
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