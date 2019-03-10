Разработать приложение под iOS

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки295 просмотров
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Нужно сделать быстро приложение под яблока. Мы сделали сами под андройд на флотаре, планировали что он на яблоко тоже зайдёт, но не заработал. Какие варианты что нужно сделать: 

a) Сделать только под яблоко; 

б) Сделать сразу под яблоко и андрой, что бы была одна разработка под 2 платформы; 

в) Довести версию на флотаре до рабочего стояния под яблоко. 

Что должно быть в приложении:

Приложение автоматически публикует сторис из инсты на аккаунт вк. Ручной и автоматический режим. Работа в фоне. Вы можете посмотреть то что мы сделали для андройда, в маркете приложение называется вкграм. Технические вопросы можно задать в тг konstantinok. 

Прошу пишите предложения сразу со стоимостью. Рад буду обсудить детально, для примера что нужно сделать у вас есть уже рабочее предложение. 

iOS
5 лет назад
voimix
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад