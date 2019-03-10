Android приложение для интернет магазина

Добрый день уважаемые разработчики!

Требуется написать нативное приложение на Java для платформы Android 5.0+ для смартфонов для интернет магазина.

Что имеется:

- дизайн в стиле Material Design

- протокол взаимодействия с сервером в формате json

- настроен тестовый сервер для разработки

Подробное техническое задание и ссылку на протокол высылаем по заявке.

Дизайн и доступ к api будет предоставлен выбранному исполнителю.

После изучения ТЗ, если возникли вопросы, которые нужны Вам для оценки Ваших сил и трудоемкости для определения стоимости, то Вы скидываете нам список вопросов личным сообщением.

Если вопросов нет, либо мы уже Вам нам на них ответили, то можете озвучивать стоимость и максимальные сроки реализации учитывая Вашу загрузку.

В ходе разработки возможны незначительные корректировки ТЗ. Значительные будут обсуждаться и оплачиваться отдельно.

В приоритете будут рассматриваться исполнители:

- с опытом реализации подобных приложений (интернет магазинов). Поэтому в заявке обязательно указывайте ссылки на Ваши приложения в Google Play, которые схожи с данным проектом.

- с опытом реализации сложных проектов. Также указывайте ссылки на Google Play, кейс, портфолио.

- с опытом реализации нативных приложений в стиле Material Design. Отклонение от дизайна НЕ допустимо. Необходимо использовать готовые инструменты Material Design, а не создавать их заново.

- со сроком исполнения от 1 до 1,5 месяцев

- готовность к последующей поддержки проекта

- с приемлемой ценой

Также было бы замечательно, но не обязательно, если разработчик может писать НЕ только под android но и под ios (Swift), потому как следующем шагом будет повторение функционала для этой платформы.

Обязательно указывайте на это в своей заявке.

Внимание!

Разработка поэтапная с пост оплатой. Список этапов будет предоставлен в ТЗ и дополнительно обсуждается по желанию.