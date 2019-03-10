Android приложение для интернет магазина

аналог Q-AR (vinetki.kz) такая приложение (AR) нужно сделать. ждем ваших предложении вот ссылка [url=https://youtu.be/MKI4nWlFTYg]https://youtu.be/MKI4nWlFTYg [/url] https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.arproduction.qar
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые разработчики!
Требуется написать нативное приложение на Java для платформы Android 5.0+ для смартфонов для интернет магазина.
Что имеется:
- дизайн в стиле Material Design
- протокол взаимодействия с сервером в формате json
- настроен тестовый сервер для разработки
Подробное техническое задание и ссылку на протокол высылаем по заявке.
Дизайн и доступ к api будет предоставлен выбранному исполнителю.
После изучения ТЗ, если возникли вопросы, которые нужны Вам для оценки Ваших сил и трудоемкости для определения стоимости, то Вы скидываете нам список вопросов личным сообщением.
Если вопросов нет, либо мы уже Вам нам на них ответили, то можете озвучивать стоимость и максимальные сроки реализации учитывая Вашу загрузку.
В ходе разработки возможны незначительные корректировки ТЗ. Значительные будут обсуждаться и оплачиваться отдельно.
В приоритете будут рассматриваться исполнители:
- с опытом реализации подобных приложений (интернет магазинов). Поэтому в заявке обязательно указывайте ссылки на Ваши приложения в Google Play, которые схожи с данным проектом.
- с опытом реализации сложных проектов. Также указывайте ссылки на Google Play, кейс, портфолио.
- с опытом реализации нативных приложений в стиле Material Design. Отклонение от дизайна НЕ допустимо. Необходимо использовать готовые инструменты Material Design, а не создавать их заново.
- со сроком исполнения от 1 до 1,5 месяцев
- готовность к последующей поддержки проекта
- с приемлемой ценой
Также было бы замечательно, но не обязательно, если разработчик может писать НЕ только под android но и под ios (Swift), потому как следующем шагом будет повторение функционала для этой платформы.
Обязательно указывайте на это в своей заявке.
Внимание!
Разработка поэтапная с пост оплатой. Список этапов будет предоставлен в ТЗ и дополнительно обсуждается по желанию.
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