Разработка мобильного приложения на IONIC

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Ищем исполнителей на большой проект!

Нужен рефакторинг действующего мобильного приложения – полный, с нуля. Планировали написать его на React Native, уже подобрали шорт-лист кандидатов.

Найдите здесь на FLRU проект "3962987/razrabotka-mobilnogo-prilojeniya-na-react-native" – там внутри подробное описание приложения, видеотур, карты экранов.

Перед тем, как выбрать конкретного исполнителя на React Native мы решили изучить рынок и узнать, сколько будет стоить разработка с нуля такого приложения на Ionic.

Просим вас ознакомиться с деталями по ссылке выше, а здесь дать свой ответ: примерные срок + стоимость на реализацию, а также ваш опыт разработки мобильных приложений на Ionic.

Спасибо, жду!