Разработка мобильного приложения на IONIC

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок191 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. 

Ищем исполнителей на большой проект!  

Нужен рефакторинг действующего мобильного приложения – полный, с нуля. Планировали написать его на React Native, уже подобрали шорт-лист кандидатов. 

Найдите здесь на FLRU проект "3962987/razrabotka-mobilnogo-prilojeniya-na-react-native" – там внутри подробное описание приложения, видеотур, карты экранов. 

Перед тем, как выбрать конкретного исполнителя на React Native мы решили изучить рынок и узнать, сколько будет стоить разработка с нуля такого приложения на Ionic.  

Просим вас ознакомиться с деталями по ссылке выше, а здесь дать свой ответ: примерные срок + стоимость на реализацию, а также ваш опыт разработки мобильных приложений на Ionic. 

Спасибо, жду!

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад