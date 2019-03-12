Написать мобильное приложение

Доброго дня. хочется узнать сколько будет стоить создать приложение суть которого будет вот в чем:это будет связано с уличными квестами. т.е. в приложении должен быть личный кабинет с авторизацией, выбор города обязателен, оплата квеста, начисление очков за пройденный квест, для ios и android. про сам квест - игроки оплачивают и попадают в игру где они могут видеть карту с флажками допустим или областью где необходимо искать. и сама история (это может быть и текст и картинка) которая будет выглядеть как кнопка (чтобы развернуть и свернуть. чтобы смотреть на карту). плюс в каждом флажке есть кнопка ответить (на что дать ответ будет написано в задании - подсказке) если ответ правильный - показывается путь до следующего флажка. т.е. изначально весь путь скрыт.

со стороны организаторов должна быть возможность добавление такого квеста. + в приложении должен быть блок с рекламой.