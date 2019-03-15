Android-приложение "приход-уход сотрудников"

Работа шла хорошо, было написано работающее приложение. По ходу разработки появились дополнительные идеи - договорились их реализовать после завершения проекта. На этапе проверки и исправления ошибок Дмитрий повёл себя неадекватно - отказался продолжать работу и исправлять свои ошибки. Приложение так и осталось не сделанным, работа не оплачена, просто потратили время друг друга. Если возникают какие-то ошибки на нашей стороне - мы обсуждаем и исправляем их. Но отказаться от выполнения заказа, который не доделал - выше моего понимания. Поэтому работать с Дмитрием не буду рекомендовать. В целом впечатление по Дмитрию неплохое: Плюсы: - работает достаточно быстро - результат похож на ожидания - понимает, что входит в ТЗ, а что является дополнительной работой Минусы: - то ли из-за разницы времени, то ли из-за образа жизни работает поздно вечером и по ночам. Если на этапе разработки это не беспокоило (есть ТЗ и обсуждать детали нужно не часто), то на этапе тестирования и исправления ошибок это стало проблемой. Мне приходилось сидеть в чате до 11 вечера, чтобы обсудить какие-то нюансы. При этом реальное выполнение работы начиналось еще позже, когда я уже сплю. Когда Дмитрий писал свои вопросы в час, два, три ночи - ответить я мог только утром. Это сильно затруднило исправление ошибок, через два дня Дмитрий психанул и отказался продолжать работу. Наверное, Дмитрий справился бы с работой при наличии супердетального ТЗ, по которому Дмитрий сам бы отлавливал и исправлял свои ошибки без моей помощи.