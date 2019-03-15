Android-приложение "приход-уход сотрудников"

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок237 просмотров
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Нужно Android-приложение. 

Предельно простой функционал - по нажатию кнопки фоткать сотрудника и отправлять данные на веб-сервер.

Всю ответную часть веб-сервера (php, mysql) сделаю сам, поля/форматы/протоколы обсудим.

Подробности в приложенном ТЗ.

Android
5 лет назад
PavelTLT
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DimaDen94
Дмитри 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
$60
12 дней
Работа шла хорошо, было написано работающее приложение. По ходу разработки появились дополнительные идеи - договорились их реализовать после завершения проекта. На этапе проверки и исправления ошибок Дмитрий повёл себя неадекватно - отказался продолжать работу и исправлять свои ошибки. Приложение так и осталось не сделанным, работа не оплачена, просто потратили время друг друга. Если возникают какие-то ошибки на нашей стороне - мы обсуждаем и исправляем их. Но отказаться от выполнения заказа, который не доделал - выше моего понимания. Поэтому работать с Дмитрием не буду рекомендовать. В целом впечатление по Дмитрию неплохое: Плюсы: - работает достаточно быстро - результат похож на ожидания - понимает, что входит в ТЗ, а что является дополнительной работой Минусы: - то ли из-за разницы времени, то ли из-за образа жизни работает поздно вечером и по ночам. Если на этапе разработки это не беспокоило (есть ТЗ и обсуждать детали нужно не часто), то на этапе тестирования и исправления ошибок это стало проблемой. Мне приходилось сидеть в чате до 11 вечера, чтобы обсудить какие-то нюансы. При этом реальное выполнение работы начиналось еще позже, когда я уже сплю. Когда Дмитрий писал свои вопросы в час, два, три ночи - ответить я мог только утром. Это сильно затруднило исправление ошибок, через два дня Дмитрий психанул и отказался продолжать работу. Наверное, Дмитрий справился бы с работой при наличии супердетального ТЗ, по которому Дмитрий сам бы отлавливал и исправлял свои ошибки без моей помощи.
Если вам нравится заказчики, которые в процессе разработки дополняют тз, и при этом недоумевают от того, что за дополнения нужно платить (доказывая что он имел это введу), то это ваш вариант. Если вам нравится, когда заказчик рассказывает вам что нужно исправить в коде, не понимая что там происходит, то не ждите, приступайте к работе. Заказчик многократно давил на так называемые недоработки (к примеру приложение не обрабатывает какое-то после в ответе сервера, но при этом на момент передачи апк этого пол еще не было) Жалею, только о том, что не прекратил работу еще, когда заказчик настаивал на том, что я должен сделать задачи, которых нет в тз за бесплатно. В принципе именно в этот момент было ясно, что человек неадекватен.
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