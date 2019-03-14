Внести правки в Android приложение

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок231 просмотр
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Есть приложение, необходимо его немного подправить. Исходники скину.

Android
5 лет назад
khudiev
Руслан 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
black2299
26 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$150
10 дней
WMZ
Исполнитель работу выполнить не смог.
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