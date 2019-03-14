Разработка мобильного приложения

Здравствуйте.

Необходимо разработать простое мобильное приложение для Android и залить его в Google Play. Приложение для регистрации водителем такси.

Приложение должно состоять из нескольких кнопок:

- Регистрация. При клике открывается форма в которой заполняются несколько полей, типа: Имя, Город, Телефон, прикрепить фото водительского удостоверения и прикрепить фото свидетельства о регистрации ТС, галочка Я согласен с условиями... В конце формы кнопка Отправить, при нажатии на которую форма отправляется на почту админа.

- Вывод денег. Тоже форма, только проще: ФИО, Город, Телефон, Сумма, галочка Я согласен с условиями.. и кнопка Отправить.

- Информация. Несколько текстовых статей и контакты.

По сути приложение - это форма обратной связи с отправкой данных на заранее заданный email.

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