Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт13 заявок303 просмотра
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Здравствуйте. 

Необходимо разработать простое мобильное приложение для Android и залить его в Google Play. Приложение для регистрации водителем такси. 

Приложение должно состоять из нескольких кнопок: 

- Регистрация. При клике открывается форма в которой заполняются несколько полей, типа: Имя, Город, Телефон, прикрепить фото водительского удостоверения и прикрепить фото свидетельства о регистрации ТС, галочка Я согласен с условиями... В конце формы кнопка Отправить, при нажатии на которую форма отправляется на почту админа. 

- Вывод денег. Тоже форма, только проще: ФИО, Город, Телефон, Сумма, галочка Я согласен с условиями.. и кнопка Отправить. 

- Информация. Несколько текстовых статей и контакты.

По сути приложение - это форма обратной связи с отправкой данных на заранее заданный email.

Сразу укажите цену и срок разработки.

5 лет назад
insitetechnology
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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