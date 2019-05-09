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Разработка детской мобильной игры на Unity под Android и iOs
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Приветствую!
Ищу программиста.
Нужно разработать мобильную игру, подробности в файле ТЗ.
В заявке пожалуйста указывайте цену и сроки.
спасибо!
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