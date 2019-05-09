Разработка детской мобильной игры на Unity под Android и iOs

$500
Мобильные приложенияЗавершен7 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую!

Ищу программиста.

Нужно разработать мобильную игру, подробности в файле ТЗ.

В заявке пожалуйста указывайте цену и сроки.

спасибо!

AndroidiOSUnity
5 лет назад
webmaster17
Михаил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
piro_std
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$600
21 день
WMZ
Объемный проект выполнен качественно, на высоком профессиональном уровне. Все пожелания учтены, результат превзошел ожидания. Спасибо! Обязательно буду обращаться еще!
Михаил - один из лучших заказчиков, с которыми я работал. Четкая постановка задачи, ТЗ, моментальная проверка, быстрая оплата. Рекомендую!