Здравствуйте. Необходимо разработать простое мобильное приложение для Android и залить его в Google Play. Приложение для регистрации водителем такси. Приложение должно состоять из нескольких кнопок: - Регистрация. При клике открывается форма в которой заполняются несколько полей, типа: Имя, ...
Приложение включающее в себя Навигацию на платформу Android ios
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
день добрый требуется создать приложение (в определенном регионе страны) которое будет работать как навигатор на этой местности
показывать где вы
прокладывать кратчайшие маршрут из пункта а в пункт б
показывать строения
и еще много мелочей )
жду от вас:
цену
сроки
- Похожие заказы
- Мобильные приложения13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать приложение для Android для отправки сообщения в whatsapp-чаты. Нужно обойти ограничение в 5 сообщений за раз, которые установил whatapp. Должна быть возможность скинуть сразу в десятки чатов. Задача следующая – есть сотни чатов, в программе ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Амбициозная команда энтузиастов ищет таких же амбициозных разработчиков мобильных приложений для создания нового продукта с искусственным интеллектом.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно Android-приложение. Предельно простой функционал - по нажатию кнопки фоткать сотрудника и отправлять данные на веб-сервер. Всю ответную часть веб-сервера (php, mysql) сделаю сам, поля/форматы/протоколы обсудим. Подробности в приложенном ТЗ.Закрыт5 лет назад
Разработка Мобильного Приложения Android/Ios для проекта https://goo.gl/e5tpBK От вас жду сроки и бюджет Аналог приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dodopizza.app&hl=ru Только функционал нашего сайта От вас жду сроки и бюджет условия работы и процесс какие требования у вас к бекэнду (api)?Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть приложение, необходимо его немного подправить. Исходники скину.Закрытнет даты
Требуется разработчик (или работающие в одной связке разработчики сервер-клиент) для предрелизной доработки и поддержки клиент серверного проекта (клиент iOS (нативный Swift) - сервер (python django)Версия проекта ios 11+ Swift 4.2 Язык приложения RU Необходимо знание Python, чтобы внести ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов в приложение все макеты от приложения Вот приложение аналогичное что брался функционал [url=https://goo.gl/J8yRhC]https://goo.gl/J8yRhC[/url] всё аналогично как у конкурента Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4.Когда можете начать работу 5. Вопросы по ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать приложение, аналогичное https://play.google.com/store/apps/details?id=app.top.ideas.bussiness.startups.slots Видео работы приложения-образца: https://drive.google.com/open?id=1Kv1PuXjc9QHNZfD1zMpMFE9_FAEe-TBrМобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $35
Нужно создать приложение, которое открывает сайтЗавершен5 лет назад