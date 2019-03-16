Приложение включающее в себя Навигацию на платформу Android ios

день добрый требуется создать приложение (в определенном регионе страны) которое будет работать как навигатор на этой местности

показывать где вы

прокладывать кратчайшие маршрут из пункта а в пункт б

показывать строения

и еще много мелочей )

жду от вас:

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