Приложение включающее в себя Навигацию на платформу Android ios

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок185 просмотров
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день добрый требуется создать приложение (в определенном регионе страны) которое будет работать как навигатор на этой местности 

показывать где вы 

прокладывать кратчайшие маршрут  из пункта а в пункт б

показывать строения  

и еще много мелочей )  

жду от вас: 

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AndroidiOS
5 лет назад
guest_1552850092992
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад