Адаптивно сверстать, поставить на WP и интегрировать с сервисом сайт

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок190 просмотров
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Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг.

Требования:

1. 100% соответствие макету на ПК

2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп. 

3. Поставить метрику и настроить цели

4. В макете присутствует модуль бронирования - этот модуль интегрируется из сервиса travelline.ru - пример интеграции http://www.tomriverplaza.ru/booking/?room-type=42726

То есть эти блоки верстать не надо, они генерируются сервисом.

Макет: https://yadi.sk/d/LDvHRtrT03bNUg

5 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
_prepross
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов(-4)
5 лет назад
$40
4 дня
WMZ
Хотите потерять время - начните сотрудничать с этим человеком. Никаких результатов работ предоставлено не было, ответов на вопросы - тоже. До свидания.