Увеличение производительности сайта. 1. Уменьшение First Byte до 0,3 сек, сейчас 1,466 2. Улучшение показателей PageSpeed Insights до зеленой зоны. Основные рекомендации на сегодняшний день: Минимизируйте работу в основном потоке Сократите время выполнения кода JavaScript Устраните ресурсы, блокирующие отображение Отложите загрузку неиспользуемого ...
Адаптивно сверстать, поставить на WP и интегрировать с сервисом сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг.
Требования:
1. 100% соответствие макету на ПК
2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп.
3. Поставить метрику и настроить цели
4. В макете присутствует модуль бронирования - этот модуль интегрируется из сервиса travelline.ru - пример интеграции http://www.tomriverplaza.ru/booking/?room-type=42726
То есть эти блоки верстать не надо, они генерируются сервисом.
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