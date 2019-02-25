Нужен парсер цен пятерочки, дикси

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки532 просмотра
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Нужен готовый парс цен с сайта пятерочки, дикси и др. гипермаркетов по продуктам питания.

Разрабатывать нет времени - нужен готовый.. Полюбому у кого то уже есть такой...

5 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад