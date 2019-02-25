10-20 строк python кода..

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка144 просмотра
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Маленькая программа на питоне (нужен код ;)Которая бы генерировала таблицу в 10 000+ рядовГде в первом столбце любое случайное целое число от -65535до 65535.В втором столбце любое случайное целое число от -65535 до65535.В третьем столбце их сумма, положительная или отрицательнаяне важно какая есть такую и заносим.В четвертом столбце – если число в третьем столбце по модулючетно то: “A” если не четно то: “B” если 0 то: “Z”И все это выгрузить в CSVКод по возможности делать простым и не в одну строчку.Комментарии приветствуются.Модули, подключаемые через pip возможны, но незлоупотреблять…

Python
5 лет назад
zoronoid
Макс 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
5 лет назад
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