10-20 строк python кода..

Маленькая программа на питоне (нужен код ;)Которая бы генерировала таблицу в 10 000+ рядовГде в первом столбце любое случайное целое число от -65535до 65535.В втором столбце любое случайное целое число от -65535 до65535.В третьем столбце их сумма, положительная или отрицательнаяне важно какая есть такую и заносим.В четвертом столбце – если число в третьем столбце по модулючетно то: “A” если не четно то: “B” если 0 то: “Z”И все это выгрузить в CSVКод по возможности делать простым и не в одну строчку.Комментарии приветствуются.Модули, подключаемые через pip возможны, но незлоупотреблять…