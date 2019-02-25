Сделать админ панель для ротации рекламных материалов

Нужно сделать:

1. Простую админ панель, в которой можно загружать нужный контент, и в которой будет статистика по данному контенту.

2. Написать код, который можно будет разместить на любом сайте, этот код будет выводить нужный контент загруженный в админку.

3. Настроить простые правила ротации контента.

Для примера подходит любая рекламная сеть, принцип работы такой же

Подробное ТЗ скину в ЛС