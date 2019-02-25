Сделать админ панель для ротации рекламных материалов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Нужно сделать:

1. Простую админ панель, в которой можно загружать нужный контент, и в которой будет статистика по данному контенту. 

2. Написать код, который можно будет разместить на любом сайте, этот код будет выводить нужный контент загруженный в админку.

3. Настроить простые правила ротации контента.

Для примера подходит любая рекламная сеть, принцип работы такой же

Подробное ТЗ скину в ЛС

5 лет назад
Fean0r2110
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад